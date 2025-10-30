Palestra delle De Amicis la luce in fondo al tunnel | lavori amministrativamente completati per inizio anno
ANCONA – L’odissea che ha attraversato la palestra delle De Amicis sembra finalmente iniziare a vedere l’ultimo capitolo, vale a dire la tanto agognata fine dei lavori. Un calvario iniziato nella primavera del 2023, quando l’edificio fu costruito e abbattuto per motivi di sicurezza nel giro di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
INAUGURATA LA NUOVA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA “E. DE AMICIS” L’ESECUTIVO MINO’ RESTITUISCE ALLA COMUNITA’ UNA STRUTTURA MODERNA E FUNZIONALE Inaugurata questa mattina la nuova palestra scolastica della Scuola Medi - facebook.com Vai su Facebook
Cariati, nuova palestra per i ragazzi della Scuola Media “De Amicis” - Un importante traguardo che restituisce alla comunità e ai giovani studenti una struttura moderna, sicura e pienamente funzionale, dopo anni di inattività ... Segnala ecodellojonio.it
Napoli, approvato finanziamento per palestra De Amicis - 000 euro per la ristrutturazione del fabbricato della palestra del 3° C. Scrive informazione.it
Palestra De Amicis. Ecco la convenzione - Buone notizie per le società sportive che utilizzano la palestra della scuola elementare De Amicis. Scrive lanazione.it