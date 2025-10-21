' Muoiono tutti' a La Città del Teatro di Cascina
MUOIONO TUTTIuna creazione collettiva della compagnia A.D.D.A., a cura di Leonardo Ceccanti, Matteo Ceccantini, Anna Farina, Cosimo Grilli, Margherita Silingardi“Muoiono tutti” arriva a La Città del Teatro di Cascina mercoledì 30 ottobre alle ore 21, all’interno del progetto “GENERARE COMUNITÀ. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#PapaLeoneXIV #LeoneXIV Il silenzio di quanti muoiono di fame grida nella coscienza di tutti Nella Giornata mondiale dell’alimentazione Leone XIV in visita all’assemblea della @Fao per l’ottantesimo dell’organismo delle Nazioni Unite https://osservatorero - X Vai su X
Visita la città che tutti muoiono dalla voglia di vedere #ITWelcomeToDerry dal 27 ottobre in esclusiva su Sky. - facebook.com Vai su Facebook