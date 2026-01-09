Camilla Fabri e il marito Alex Saab condannati per riciclaggio | da Roma a Caracas per nascondere i soldi al fisco

Camilla Fabri, ex modella e attuale viceministra della Comunicazione internazionale in Venezuela, e il marito Alex Saab sono stati condannati per riciclaggio. La vicenda riguarda presunte operazioni di nascondimento di denaro al fisco, che hanno portato a una condanna tra Roma e Caracas. La notizia evidenzia le implicazioni legali e politiche di questa vicenda.

Camilla Fabri, ex modella e commessa romana, attualmente viceministra della Comunicazione internazionale in Venezuela, è stata condannata insieme al marito Alex Saab per riciclaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Processo a Roma sui fondi venezuelani: patteggiano il ministro Alex Saab e la moglie Camilla Fabri, modella italiana Leggi anche: La parabola di Camilla Fabri e Alex Saab: l’ex modella romana e il ministro venezuelano patteggiano il carcere in Italia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Alex Saab e Camilla Fabri patteggiano un anno e 2 mesi: il ministro venezuelano e la moglie accusati di riciclaggio; Da modella a viceministra di Maduro: chi è Camilla Fabri che ha patteggiato per riciclaggio; La parabola di Camilla Fabri e Alex Saab: l’ex modella romana e il ministro venezuelano patteggiano il carcere in Italia; Camilla Fabri e il marito Alex Saab condannati per riciclaggio: da Roma a Caracas per nascondere i soldi al fisco. Camilla Fabri e il marito Alex Saab condannati per riciclaggio: da Roma a Caracas per nascondere i soldi al fisco - Camilla Fabri, ex modella e commessa romana, attualmente viceministra della Comunicazione internazionale in Venezuela, è stata condannata insieme al marito ... fanpage.it

mi ero perso la modella romana Camilla Fabri che dopo una relazione con Felipe Anderson diventa vice-ministro in Venezuela e conduce un programma televisivo per scegliere le canzoni della campagna elettorale di Maduro (ora ha patteggiato per riciclaggi x.com

