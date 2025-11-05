Un messaggio improvviso sulla bacheca di numerosi utenti in Italia recita “Il tuo account sarà bloccato” e contiene un link che promette di risolvere il problema. La strategia sfrutta l’urgenza per spingere l’utente a fornire credenziali, codici di autenticazione o dati di rete. Dopo il clic, l’account può essere compromesso e impiegato per inviare lo stesso avviso ai contatti, favorendo la propagazione automatica. I truffatori spesso mantengono la foto originale dell’utente e modificano solo il nome del profilo per aumentare l’apparente legittimità del messaggio. Le autorità e gli specialisti raccomandano cautela e segnalazione immediata online. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un messaggio identico al mio profilo mi ha chiesto di inserire la password, ho cliccato senza pensarci e ho perso l’accesso in pochi minuti”: attenzione alla nuova truffa su Facebook