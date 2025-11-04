Un click e perdi il profilo Facebook | come funziona la nuova truffa dell'Avviso di blocco dell'account

Un messaggio che sembra ufficiale, un link da cliccare e il profilo sparisce. Il falso allarme di Meta è una catena di phishing, gli ultimi casi denunciati sui social sono solo una nuova versione di una truffa che va avanti da anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

24ora. . Varadero cu torneo di pesca dedica na piscadonan perdi of cu a fayece riba lama Click pa lesa mas: https://24ora.news/47fWIjK - facebook.com Vai su Facebook

Un click e perdi il profilo Facebook: come funziona la nuova truffa dell’Avviso di blocco dell’account - Il falso allarme di Meta è una catena di phishing, gli ultimi casi denunciati sui social sono solo una nuova versione di ... Scrive fanpage.it