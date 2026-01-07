Call center Enel in sciopero | no alla cancellazione della clausola sociale

Venerdì, dalle 10 alle 12, i dipendenti dei call center in appalto Enel di Catania si fermeranno in segno di protesta contro la cancellazione della clausola sociale. Insieme ai sindacati di Cgil, Cisl e Uil, parteciperanno a un sit-in davanti allo store Enel di corso Sicilia 93, in occasione dello sciopero nazionale del settore. L'iniziativa mira a tutelare i diritti dei lavoratori coinvolti.

Venerdì, dalle 10 alle ore 12, le lavoratrici e i lavoratori dei call center in appalto Enel, insieme ai sindacatio di categoria di Cgil, Cisl e Uil, parteciperanno ad un sit-in davanti allo store Enel di Catania, in corso Sicilia 93, nell'ambito dello sciopero nazionale del settore.

Lavoratori dei call center a rischio con l’appalto Enel: indetto sciopero nazionale, l'allarme dei sindacati - Appalto Enel call center: rischio licenziamenti, delocalizzazioni e automazione, tra protesta dei sindacati e mobilitazioni in tutta Italia. notizie.it

Call center Enel, Reggio aderisce allo sciopero nazionale. I sindacati: ‘Difendiamo lavoro, dignità e futuro’ - "L’adesione delle lavoratrici e dei lavoratori conferma una preoccupazione diffusa rispetto alle prospettive occupazionali e al rischio concreto di arretramenti sul piano dei diritti". citynow.it

https://www.corrieresalentino.it/2026/01/appalti-call-center-enel-cerca-di-eludere-la-clausola-sociale-il-9-gennaio-sciopero-nazionale/ - facebook.com facebook

Call center a Bari, addetti sostituiti dall’intelligenza artificiale. Rivolta contro il bando Enel x.com

