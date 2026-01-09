Calciomercato Roma non solo Raspadori | occhio in queste ore a Dragusin

La Roma prosegue la sua attività sul mercato, concentrandosi su diversi profili per rinforzare la rosa. Oltre a Raspadori, nelle ultime ore si parla con attenzione di Dragusin, che potrebbe rappresentare un’opzione interessante per la squadra. La società lavora per definire le strategie più opportune in questa fase di mercato, mantenendo alta l’attenzione sulle opportunità di mercato più adeguate alle esigenze tecniche e finanziarie.

Calciomercato Roma. La Roma entra in una fase caldissima di calciomercato, con la dirigenza impegnata a individuare profili in grado di rafforzare immediatamente la rosa. Il direttore sportivo Massara segue con attenzione diverse piste, valutando opzioni funzionali al progetto tecnico e capaci di garantire affidabilità fin da subito. Tra le priorità, il club giallorosso cerca un nuovo centrale di difesa che possa integrarsi rapidamente con il reparto arretrato. Tra i nomi sul taccuino della Roma spicca Radu Dragusin. Il centrale rumeno classe 2002 ha aperto alla possibilità di trasferirsi in giallorosso, manifestando la volontà di lasciare il Tottenham.

