Calciomercato Roma | c’è l’accordo con Raspadori idea Dragusin per la difesa

La Roma ha raggiunto un accordo con Raspadori, che arriverà in prestito con diritto di riscatto a 25 milioni. Nel frattempo, i giallorossi valutano anche rinforzi per la difesa, proponendo un’offerta per Dragusin del Tottenham. Questi movimenti fanno parte di una strategia mirata a consolidare la rosa e migliorare la competitività nella prossima stagione.

