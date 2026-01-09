Calciomercato Roma | c’è l’accordo con Raspadori idea Dragusin per la difesa
La Roma ha raggiunto un accordo con Raspadori, che arriverà in prestito con diritto di riscatto a 25 milioni. Nel frattempo, i giallorossi valutano anche rinforzi per la difesa, proponendo un’offerta per Dragusin del Tottenham. Questi movimenti fanno parte di una strategia mirata a consolidare la rosa e migliorare la competitività nella prossima stagione.
L'accordo con l'ex Napoli prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Intanto, i giallorossi pensano anche alle retrovie, lanciando un'offerta per Dr?gu?in del Tottenham. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
