Sul calciomercato della Roma, si intensificano le voci su Dragusin come possibile rinforzo per la difesa. Mentre si attende l’eventuale via libera da parte di Raspadori, le strategie del club si concentrano su diverse opzioni per rafforzare la rosa. La sessione di trattative prosegue con attenzione, nel tentativo di concludere gli accordi più adeguati alle esigenze della squadra.

Dalle parti di Trigoria oggi si spera che l’epifania possa arrivare con un giorno di anticipo sul calendario, con il tanto agognato OK di Giacomo Raspadori per trasferirsi a Roma. Gasp è stato chiaro: la priorità assoluta deve essere la mezza punta in forze all’Atletico Madrid, ma Massara già pensa all’alternativa Giovane nel caso in cui la trattativa non dovesse decollare. Nel frattempo, l’emergenza difensiva causa diffidati e Coppa d’Africa pone l’attenzione di tutti sulla necessità di rinforzare anche il reparto arretrato al presentarsi delle giuste occasioni: Dragusin è il primo della lista, a seguire Oosterwolde e Vavro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, non solo Raspadori: Dragusin in pole per la difesa

