Calciomercato Roma 2025 2026 | trattative acquisti cessioni della sessione invernale

È aperta la sessione invernale del calciomercato Roma 2025/2026. La società valuta possibili acquisti e cessioni, con particolare attenzione al reparto offensivo. Gasperini ha richiesto rinforzi in attacco per migliorare le prestazioni della squadra nella seconda parte della stagione. Questo periodo rappresenta un momento chiave per definire le strategie di rafforzamento e ottimizzare la rosa a disposizione.

Aperta ufficialmente la sessione invernale del calciomercato. La Roma cerca rinforzi nel reparto offensivo, con Gasperini che chiede nuovi attaccanti per risolvere il problema del gol tallone d'Achille della squadra in questa prima parte di stagione. Calciomercato Roma, non solo l'attaccante: Gasperini chiede un centrocampista e un difensore - Il centravanti è una priorità per i giallorossi ma il tecnico ha chiesto anche innesti in mezzo al campo e nel pacchetto difensivo.

Calciomercato 2 gennaio 2026: Raspadori verso la Roma, Castellanos saluta la Lazio e tutte le altre trattative - Calciomercato 2 gennaio 2026: Raspadori vicinissimo alla Roma, Castellanos al West Ham per 30 milioni. lifestyleblog.it

Roma-Sassuolo: le probabili formazioni e dove vedere la partita - Gasperini ritrova Hermoso e Mancini che saranno titolari in difesa ma perde per squalifica Cristante. romatoday.it

? CALCIOMERCATO GENNAIO 2026: ECCO I COLPI E GLI ACQUISTI PER TUTTE LE SQUADRE DELLA SERIE A!

Calciomercato in diretta: Juve avanti per Chiesa. Roma, le cifre per Raspadori. La Lazio vuole Toth x.com

Calciomercato Roma, nuovi contatti con Dragusin del Tottenham https://www.pagineromaniste.com/p=875559&preview=true - facebook.com facebook

