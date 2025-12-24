Calciomercato Roma 2025 2026 | trattative acquisti cessioni della sessione invernale
A pochi giorni dall’inizio della sessione invernale del calciomercato la Roma è alla ricerca di rinforzi. Massara è da tempo a lavoro per regalare a Gasp nuovi innesti da inserire in rosa per dare nuovo sprint ai giallorossi quarti in classifica dopo una finestra estiva che ha regalato poche. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Roma, è quasi fatta per Zirkzee. Milan, Nkunku può partire. Juve, il nuovo ds è l’ex Genoa Ottolini - I giallorossi sono vicinissimi alla chiusura della trattativa per Joshua Zirkzee dal Manchester United. eurosport.it
Calciomercato Roma News/ Nei piani un ritorno in Serie A e un addio illustre (oggi 24 dicembre 2025) - Calciomercato Roma News: l'Atletico Madrid apre alla cessione di Giacomo Raspadori, il Genoa potrebbe cedere Frendrup per Pisilli. ilsussidiario.net
Calciomercato invernale 2026 Serie A, le date di inizio e chiusura della finestra di riparazione - Ufficialmente la sessione invernale di calciomercato inizia il 2 gennaio 2026 mentre la chiusura è fissata per il 2 febbraio: le scadenze per la Serie A e non solo ... sport.virgilio.it
La Roma punta su Giacomo Raspadori! Con l’inizio del calciomercato invernale alle porte, i giallorossi sono pronti a fare un'offerta concreta per l'attaccante dell'Atletico Madrid. L'obiettivo è portarlo in prestito, con diritto o obbligo di riscatto, per rinfor - facebook.com facebook
Calciomercato #Roma, tutti gli aggiornamenti di #Camelio: è fatta per Zirkzee, si lavora per #Raspadori e non finisce qui! " #Gasperini non ha più scuse: ha uno degli attacchi più forti della #SerieA, ha l'obbligo di andare in #Champions!" VIDEO INTEG x.com
