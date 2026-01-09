Calciomercato Pisa rivoluzione salvezza a gennaio | fuori Nzola dentro Durosinmi e non solo! Pronti altri 3 acquisti

Il calciomercato del Pisa si prepara a una fase di cambiamenti importanti a gennaio, con l’obiettivo di rafforzare la squadra per la salvezza. Dopo l’addio di Nzola e l’ingaggio di Durosinmi, sono previsti altri tre acquisti in ingresso. Questi movimenti mirano a migliorare la competitività del club e a sostenere il percorso di stabilità in campionato. La finestra di mercato si configura come un momento di rinnovamento strategico per il Pisa.

Calciomercato Pisa, rivoluzione salvezza a gennaio: non solo Durosinmi! In arrivo altri 3 colpi in entrata, mentre per Nzola sarà addio Aria di rivoluzione totale all'ombra della Torre. Il Pisa ha deciso di ribaltare il tavolo per inseguire una difficile salvezza, affidandosi alla regia dell'amministratore delegato Giovanni Corrado e del diesse Davide Varia.

