Calciomercato Fiorentina Vanoli prepara una rivoluzione | Goretti ha individuato i primi due acquisti per gennaio Le possibili mosse del club Viola

La Fiorentina si prepara a rinforzare la rosa in vista del mercato di gennaio. La dirigenza Viola, guidata da Goretti, ha già individuato i primi due obiettivi di mercato per rafforzare la squadra di Vanoli, puntando a una vera e propria rivoluzione durante la sessione invernale.

Calciomercato Fiorentina, la dirigenza Viola si muove per rinforzare la rosa a disposizione di Vanoli e nel mirino sono finiti due giocatori. Le ultime Con l’apertura imminente della finestra di gennaio, il calciomercato della Fiorentina entra nel vivo, concentrandosi in modo particolare sul rafforzamento del reparto di centrocampo. Per la società viola, la sessione invernale . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina, Vanoli prepara una rivoluzione: Goretti ha individuato i primi due acquisti per gennaio. Le possibili mosse del club Viola

Calciomercato Fiorentina, Vanoli prepara una rivoluzione: Goretti ha individuato i primi due acquisti per gennaio. Le possibili mosse del club Viola - Calciomercato Fiorentina, la dirigenza Viola si muove per rinforzare la rosa a disposizione di Vanoli e nel mirino sono finiti due giocatori. Segnala calcionews24.com

Calciomercato Fiorentina, via tutti a gennaio? Paolo Vanoli ha le idee molto chiare sul futuro della squadra viola - Calciomercato Fiorentina, la situazione attuale richiesta da Paolo Vanoli in vista della sessione di gennaio. calcionews24.com scrive

Quando ti dicono 'Idea Becao' e perdi la testa #Fiorentina #calcio #calciomercato #radio #rassegnastampa - facebook.com Vai su Facebook