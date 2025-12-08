Zampata salvezza del Parma i gialloblù espugnano Pisa con un rigore di Benedyczak Nzola espulso
Gran colpo esterno del Parma in ottica salvezza. Gli uomini di Carlos Cuesta portano a casa una vittoria fondamentale espugnando 1-0 l’Arena Garibaldi di Pisa: a decidere la contesa è un gol di Adrian Benedyczak dal dischetto. La partita nasce subito su dei buoni ritmi, tant'è che al 13' arriva il primo squillo dei ducali proprio con Benedyczak, la cui conclusione viene respinta da Scuffet. I. 🔗 Leggi su Feedpress.me
