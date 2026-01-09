Calciomercato Parma idea Schjelderup | cresce la fiducia per il colpo dal Benfica! La situazione

Il Parma sta valutando il possibile arrivo di Julian Dason Schjelderup dal Benfica. La trattativa, ancora in fase iniziale, sta suscitando ottimismo tra i dirigenti crociati, che cercano un rinforzo per l’attacco. La richiesta del giocatore e le condizioni della trattativa sono in fase di definizione, con l’obiettivo di trovare una soluzione che possa rafforzare la squadra nella prossima stagione.

Calciomercato Parma, trattativa avviata per Schjelderup: il talento del Benfica cerca più spazio! Ottimismo crescente tra i crociati Il mercato del Parma si accende improvvisamente con una pista estera di grande fascino per il reparto offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dall'esperto Gianluca Di Marzio, il club emiliano è in fase avanzata per l'acquisizione di .

Il Parma si avvicina a Schjelderup: trattativa avviata e riscontri positivi - Il Parma si sta avvicinando ad Andreas Schjelderup: la trattativa è avviata e i riscontri sono positivi. gianlucadimarzio.com

Parma, interesse per Schjelderup del Benfica - Il club allenato da Cuesta è interessato e il Benfica aprirebbe al prestito con l’intento di trovargli una sistemazione perché abbia più continuità e maggiore minutaggio. gianlucadimarzio.com

#Parma, #Troilo riflette sul futuro. Poco spazio per il difensore fino a qui #BocaJuniors e #Riverplate alla finestra, interesse anche dalla Spagna Il Parma non aprirebbe al prestito ma - eventualmente - solo a una cessione a titolo definitivo #Calciomercato x.com

