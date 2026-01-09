Calciomercato Napoli sfuma ufficialmente il grande obiettivo di mercato | il motivo

Il Calciomercato del Napoli perde ufficialmente uno dei principali obiettivi, Federico Chiesa. Nonostante l'interesse e le trattative avviate, le parti non sono riuscite a trovare un accordo, facendo sfumare la possibilità di vederlo in maglia azzurra. La decisione rappresenta un passo indietro rispetto alle intenzioni iniziali, influenzando i piani futuri del club in questa finestra di mercato.

Il Napoli ha seguito con grande attenzione le voci di calciomercato che riguardano Federico Chiesa. Il suo arrivo all'ombra del Vesuvio a gennaio era tra le opzioni valutate concretamente, e sia la società partenopea che mister Antonio Conte lo avrebbero accolto con grande entusiasmo. Tuttavia, la trattativa con il Liverpool si è subito arenata. Le condizioni imposte dai Reds non sono compatibili con lo stato attuale delle cose in casa azzurra. Di conseguenza, l'idea di un possibile trasferimento di Chiesa nel capoluogo campano è tramontata ancor prima di nascere: i dettagli Napoli, tramonta l'ipotesi Chiesa a gennaio: colpa del mercato a saldo zero.

