Calciomercato Napoli sfuma l’obiettivo nel mezzo | messaggio chiarissimo del suo mister

Calciomercato Napoli. Ruben Amorim ha messo un freno alle voci di mercato che vedrebbero Kobbie Mainoo lontano dal Manchester United nella prossima finestra invernale. Il centrocampista, seguito con attenzione dal Napoli, è considerato dal tecnico dei Red Devils un elemento fondamentale per il futuro della squadra. In conferenza stampa, Amorim ha dichiarato senza mezzi termini: “ Per me è il futuro del Manchester United “. Il giovane talento inglese ha già avuto modo di mettersi in mostra in diverse posizioni del campo, dimostrando grande versatilità e adattabilità. Secondo Amorim, Mainoo continuerà a ricevere le stesse opportunità che gli sono sempre state garantite, senza essere considerato cedibile: “ Ha giocato in posizioni diverse e, parlando del ruolo di Casemiro, può fare anche quel ruolo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

