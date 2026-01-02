Mercato Inter sfuma un obiettivo per la difesa? Il presidente chiude alla cessione
Sul mercato dell'Inter, sembra essersi ormai allontanato un importante obiettivo per la linea difensiva. Il presidente ha infatti confermato la volontà di non cedere i giocatori attualmente in rosa, mantenendo così la stabilità della rosa. La situazione rimane in evoluzione, ma al momento non sono previste operazioni di mercato nel settore difensivo nerazzurro.
Inter News 24 Mercato Inter, sembra essere sfumato ormai un grande obiettivo per il reparto arretrato nerazzurro. Il presidente chiude alla possibilità di cedere il proprio calciatore. Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha concesso una lunga intervista a Tuttosport. Tra i tanti temi trattati c’è stato anche quello riguardante il futuro del difensore Tiago Gabriel, calciatore che piace tanto anche all’Inter. LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, svelato il piano di Marotta. Le vere intenzioni del presidente nerazzurro in vista di gennaio Il numero uno del club giallorosso ha riconosciuto le qualità del giovane calciatore, elogiandolo a gran voce. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Mercato Inter, occhi sulla difesa: ecco il primo obiettivo per la retroguardia
Leggi anche: Mercato Inter, salta un grande obiettivo per la difesa? Le ultime
Calciomercato Inter il colpo per la difesa sfuma definitivamente? Prossimo il rinnovo; La Juve insiste per Frattesi: pronte due diverse offerte all’Inter; Mercato Inter, l’Atalanta mette le cose in chiaro sull’obiettivo Marco Palestra; Calciomercato Napoli, sfuma l’obiettivo nel mezzo: messaggio chiarissimo del suo mister.
Inter, si allontana un obiettivo per gennaio: colpa della Premier League - Notizia di mercato decisamente significativa per l'Inter, che deve far fronte alla concorrenza della Premier League per un proprio obiettivo. spaziointer.it
Un obiettivo di mercato non si nasconde: le ultime dichiarazioni sono un assist per l’Inter - Un obiettivo di mercato dell'Inter non nasconde i suoi obiettivi personali: le sue dichiarazioni facilitano il lavoro dei nerazzurri. spaziointer.it
Inter, strategia mercato estate: asse caldo con l’Atalanta tra Ederson e Palestra - Inter, mercato estivo pianificato: asse con l’Atalanta per Ederson e Palestra. milanosportiva.com
SI - #Inter, intrecci di mercato con l' #AlHilal: #Inzaghi stima #Acerbi e #DeVrij. In caso di addio di uno dei due... x.com
Mercato, Giornale svela: “Potesse spendere 60-70 milioni, l’Inter comprerebbe…” - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.