Calciomercato Napoli le strategie per gennaio | in caso di addio a Lucca emerge una pista in Serie A

Il calciomercato del Napoli si avvicina a gennaio con attenzione alle possibili cessioni, in particolare quella di Lucca. Nel caso di un suo addio, la società potrebbe valutare nuove opzioni in Serie A per rafforzare la rosa. Dopo un primo ciclo senza cambi significativi, il club si prepara a muoversi con prudenza, seguendo le indicazioni di Antonio Conte e le esigenze della stagione.

Calciomercato Napoli, tutte le mosse per gennaio dei partenopei: se parte Lucca spunta un’ipotesi in Serie A Archiviato il primo ciclo stagionale senza scossoni, come espressamente richiesto da Antonio Conte per valutare appieno la rosa nelle sfide contro Lazio e Verona, il mercato del Napoli si appresta ad entrare nel vivo. Il Mattino scrive che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, le strategie per gennaio: in caso di addio a Lucca emerge una pista in Serie A Leggi anche: Calciomercato Napoli, attesa e strategie: le ultime su Lucca e Lang Leggi anche: Lucca Napoli, addio a gennaio? I partenopei stanno valutando una possibilità. C’è, però, un ostacolo da tenere in considerazione. Le ultime sull’attaccante Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Napoli, il piano con il calciomercato a saldo zero: cambiano gli obiettivi. Dubbi sul futuro di due giocatori; Le strategie del Napoli; Juve, sarà un gennaio di... occasioni: tutti i nomi e le strategie di Comolli; Napoli mercato bloccato, cosa significa e perché viene chiamato a saldo zero. Calciomercato Napoli, attesa e strategie: le ultime su Lucca e Lang - Calciomercato Napoli di gennaio senza scossoni: il club osserva e aspetta le uscite prima di muoversi in entrata. 2anews.it

Calciomercato Napoli News/ Lang in stand-by: può ancora restare, anche se… (oggi 3 gennaio 2026) - Calciomercato Napoli News: i partenopei possono cambiare strategia e andare a caccia di un esterno a gennaio, dunque Noa Lang è in stand- ilsussidiario.net

Calciomercato Serie A: le ultime novità su Frattesi, Chiesa e i movimenti in attacco di Roma e Napoli. La ricostruzione delle ultime ore - Calciomercato Serie A: le ultime novità su Frattesi, Chiesa e i movimenti in attacco di Roma e Napoli. calcionews24.com

#Calciomercato #Napoli: non solo #Dovbyk, #Conte pensa a #Ferguson se #Lucca sarà ceduto #SkySport #SkyCalciomercato x.com

CALCIOMERCATO NAPOLI. GIUSEPPE AMBROSINO IN PRESTITO AL VENEZIA Il Venezia ha trovato l'accordo definitivo con il Napoli per l'arrivo del Procidano Giuseppe Ambrosino in prestito. Nella prima parte della stagione l'attaccante procida ha collezio - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.