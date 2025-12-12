Lucca Napoli addio a gennaio? I partenopei stanno valutando una possibilità C’è però un ostacolo da tenere in considerazione Le ultime sull’attaccante

Il futuro di Lucca a Napoli è in bilico: i partenopei potrebbero cederlo in prestito a gennaio, ma devono prima esercitare il diritto di riscatto. La situazione si complica con lo spazio limitato in rosa, la mancanza di incisività e l’ombra del rientro di Lukaku che potrebbe influenzare le decisioni sul suo destino.

