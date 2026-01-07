Infortunio Dovbyk | quanto starà fuori e come cambia l’idea di calciomercato della Juventus sull’ucraino

L’infortunio di Dovbyk ha impattato il piano offensivo della Juventus, che ora valuta alternative sul mercato. La lesione dell’attaccante ucraino potrebbe mantenerlo fuori dai campi per diverse settimane, influenzando le strategie di calciomercato della squadra. La società dovrà decidere se investire su un nuovo attaccante o adattare le proprie scelte in attesa del suo recupero.

Infortunio Dovbyk, l’attaccante ucraino si è fermato per una lesione. Ora la Juventus potrebbe decidere di andare su un altro giocatore in attacco. Brutte notizie per la Roma dopo la partita di Lecce, dove la vittoria è stata macchiata da un problema fisico che ha colpito il centravanti titolare. Artem Dovbyk è stato infatti costretto a uscire dal campo per infortunio, un colpo di scena amaro visto che la sua prestazione era stata fin lì impeccabile. L’attaccante, infatti, era entrato bene in gara e avesse anche firmato il gol del 2-0 prima di fermarsi, confermando il suo killer instinct sotto porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

