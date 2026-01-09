Calciomercato Inter LIVE | Di Marzio rivela una nuova pretendente per Frattesi I dettagli

Aggiornamenti in tempo reale sul calciomercato dell'Inter: in questa pagina vengono riportate le ultime notizie, le trattative in corso e i dettagli sulle eventuali novità riguardanti i giocatori, tra cui la recente richiesta per Frattesi secondo Di Marzio. Restate informati sugli sviluppi delle operazioni di mercato che coinvolgono il club nerazzurro.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Di Marzio rivela una nuova pretendente per Frattesi. I dettagli Leggi anche: Mercato Inter, Di Marzio svela una nuova pretendente per Frattesi: ecco la richiesta nerazzurra. I dettagli Leggi anche: Calciomercato Inter, Paganini rivela l’interesse del Napoli per Frattesi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Torna Calciomercato-L'Originale. Si parte da Milano, chiusura a San Martino di Castrozza; Calciomercato live: Maldini verso la Lazio, Cancelo ha scelto il Barcellona, Benfica su Lucca, Bove rescinde con la Roma, Rosenior nuovo...; Mercato Inter, CorSera svela: “I dirigenti insistono per questo colpo da 5 milioni”; Calciomercato live: Cancelo ha scelto il Barcellona, Benfica su Lucca, Bove rescinde con la Roma. Le notizie dell’8 gennaio 2026 di calciomercato: la Roma punta su Dragusin per la difesa, per Frattesi c’è il Nottingham Forest - Kenneth Taylor, centrocampista olandese di 23 anni che sostituirà nella rosa della Lazio Guendouzi appena ceduto al Fenerbahce, è atterrato stasera a Roma: domani visite mediche e firma del contratto, ... fanpage.it

Calciomercato live: Cancelo si avvicina all'Inter, Roma tra Raspadori e Zirkzee, Pisilli piace a De Rossi, Juve su Schlager - Calciomercato live le news di oggi, sabato 3 gennaio 2026: La sessione invernale è ufficialmente iniziata e le squadre italiane si stanno muovendo per concludere ... ilmessaggero.it

Calciomercato live: Maldini verso la Lazio, Cancelo ha scelto il Barcellona, Benfica su Lucca, Bove rescinde con la Roma, Rosenior nuovo allenatore del Chelsea - Calciomercato live, le trattative di oggi martedi 6 gennaio 2026: Inter, sfuma Cancelo: il terzino ha scelto il Barcellona. leggo.it

#Calciomercato #Inter, il #NottinghamForest su #Frattesi #SkySport #SkyCalciomercato x.com

Mercato #Inter, doppio scambio per risolvere il problema sulla fascia destra #calciomercato - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.