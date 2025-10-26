Bimba di quasi 2 anni cade e sbatte la testa | ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo
L’INCIDENTE IN CASA. La piccola, di Telgate, trasportata d’urgenza al Papa Giovanni XXIII, è ricoverata in condizioni gravissime. Indagano i carabinieri sulle circostanze dell’accaduto durante una visita a parenti a Palazzolo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
I soccorritori e la polizia hanno evacuato quasi 50 bambini dopo che un drone russo ha colpito l'asilo a Kharkiv la mattina del 22 ottobre. Piccoli bambini si tenevano stretti a chi li stava proteggendo mentre i soccorritori domavano l’incendio. Una persona è stat - facebook.com Vai su Facebook
Bergamo, bimba di quasi 2 anni cade in casa di parenti mentre gioca: è gravissima - L'incidente a Palazzolo sull'Oglio, nel Bresciano, nella serata di sabato 25 ottobre ... bergamo.corriere.it scrive
Bimba di quasi 2 anni cade e sbatte la testa: ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo - La piccola, residente in provincia di Bergamo, trasportata d’urgenza al Papa Giovanni XXIII, è ricoverata in condizioni gravissime. Lo riporta ecodibergamo.it
Cade in casa e perde i sensi: bimba di 2 anni ricoverata in terapia intensiva a Bergamo - Di Telgate, si trovava a Palazzolo insieme alla mamma, ospite di parenti: portata in guardia medica in arresto cardiaco e poi in ospedale ... Come scrive bergamonews.it