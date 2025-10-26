Bimba di quasi 2 anni cade e sbatte la testa | ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo

Ecodibergamo.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INCIDENTE IN CASA. La piccola, di Telgate, trasportata d’urgenza al Papa Giovanni XXIII, è ricoverata in condizioni gravissime. Indagano i carabinieri sulle circostanze dell’accaduto durante una visita a parenti a Palazzolo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

