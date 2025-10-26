Bimba cade in casa e sbatte la testa ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo

Bergamo, 26 ottobre 2025 - Ore di apprensione per i parenti di una bimba di origini marocchine nata in Italia e residente con la famiglia a Telgate. La piccola è ricoverata in condizioni gravissime all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dopo essere caduta e aver battuto il capo mentre giocava con il proprio cuginetto. I fatti sono accaduti nella serata di sabato. La bimba di quasi due anni si trovava insieme alla sua mamma (il padre si troverebbe all’estero per lavoro) in casa di alcuni parenti che vivono a Palazzolo sull’Oglio, a pochi chilometri di distanza da Telgate ma in provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bimba cade in casa e sbatte la testa, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo

