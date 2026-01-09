Cadavere in una cisterna a margine della strada Martina Franca-Alberobello Intervento dei vigili del fuoco

Da noinotizie.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona tra Martina Franca e Alberobello, è stato rinvenuto un cadavere all’interno di una cisterna situata ai margini della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di recupero e sicurezza. L’evento è attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di chiarire le circostanze del ritrovamento.

L'articolo Cadavere in una cisterna a margine della strada Martina Franca-Alberobello Intervento dei vigili del fuoco proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

cadavere in una cisterna a margine della strada martina franca alberobello intervento dei vigili del fuoco

© Noinotizie.it - Cadavere in una cisterna a margine della strada Martina Franca-Alberobello Intervento dei vigili del fuoco

Leggi anche: Cisterna perde carico di gas, intervento dei vigili dle fuoco in superstrada

Leggi anche: Fuga di gas sulla E45, intervento dei vigili del fuoco per svuotare la cisterna di un camion

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Veduggio, iI cadavere di un uomo trovato ai margini della strada alla Cascina Tremolada - Veduggio con Colzano (Monza), 5 novembre 2025 – Il cadavere di un uomo fra i trenta e i quarant’anni è stato trovato questa mattina intorno alle 7 e mezza al margine della strada a Veduggio con ... ilgiorno.it

Maratea, accorrono per un incendio a bordo strada e trovano cadavere carbonizzato di un 19enne - La segnalazione di un incendio di sterpaglie a bordo strada sulla Statale 18 Tirrena Inferiore ha portato alla scoperta di in un’auto abbandonata proprio lungo la piazzola segnalata ma stranamente ... fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.