Cadavere in una cisterna a margine della strada Martina Franca-Alberobello Intervento dei vigili del fuoco

Nella zona tra Martina Franca e Alberobello, è stato rinvenuto un cadavere all’interno di una cisterna situata ai margini della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di recupero e sicurezza. L’evento è attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di chiarire le circostanze del ritrovamento.

