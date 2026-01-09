Cadavere di donna in un pozzo tra Martina Franca e Alberobello si indaga | nessuna pista esclusa

Nelle campagne tra Martina Franca e Alberobello è stato trovato il corpo di una donna in un pozzo lungo la strada provinciale 58. Le autorità stanno conducendo le indagini, senza escludere nessuna pista al momento. La scoperta solleva interrogativi sulla causa del decesso e sulle circostanze che hanno portato al ritrovamento. La vicenda è ora al centro dell’attenzione investigativa locale.

Nelle campagne al confine tra Martina Franca e Alberobello è stato rinvenuto un cadavere. Il corpo, che apparterebbe a una donna, è stato recuperato dai Vigili del Fuoco in un pozzo lungo la strada provinciale 58. Indagini in corso, nessuna pista esclusa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Taranto, cadavere di una donna recuperato in un pozzo: nessuna pista esclusa Leggi anche: Taranto, cadavere di una donna recuperato in un pozzo: nessuna posta esclusa Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cadavere di una donna trovato in un pozzo. Giallo in provincia. Choc nelle campagne: trovato un cadavere in un pozzo. Forse una donna - Macabra scoperta nella giornata di oggi lungo la strada provinciale 58, che collega Martina Franca ad Alberobello. msn.com

Cadavere di una donna in un pozzo tra Alberobello e Martina Franca: indagini in corso - Il cadavere di una donna è stato rinvenuto questa mattina all’interno di una cisterna nelle campagne al confine tra Alberobello e Martina Franca. baritoday.it

Scoperto il cadavere di una donna in un pozzo nel Tarantino - L’allarme è scattato dopo la segnalazione degli operatori del 118 lungo la strada provinciale 58, che collega Martina Franca ad Alberobello ... msn.com

GIALLO NELLE CAMPAGNE TRA MARTINA FRANCA E ALBEROBELLO: CADAVERE TROVATO IN UNA CISTERNA Il cadavere di una donna è stato recuperato,questa mattina, dai vigili del fuoco in una cisterna lungo la provinciale 58 tra Martina Franca e - facebook.com facebook

Donna scomparsa a Olbia nel 2022, si cerca il cadavere anche in mare. Accelerata nelle indagini dopo nuova inchiesta della Procura generale #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.