Celebra oggi, 19 dicembre, il santo Dario, uno dei martiri di Nicea. In questa giornata speciale, condividi immagini di auguri sui social per rendere omaggio a questa ricorrenza e rendere il suo ricordo ancora più vivo tra amici e familiari.

© Notizieaudaci.it - Buon onomastico Dario oggi 19 dicembre: immagini di auguri da condividere sui social

Si festeggia oggi, 19 dicembre, San Dario, uno dei quattro martiri uccisi a Nicea, in Bitinia, nel IV secolo. Analoga sorte subirono Zosimo, Paolo e Secondo. Scarne le notizie sul martire che è venerato da tutte le chiese che ammettono il culto dei santi. Dal Martirologio Romano non emergono riscontri significativi sul percorso cristiano di Dario ma anche sulle sue origini e attività lavorativa. Nella cappella palatina di Palermo, situata all’interno del complesso architettonico di Palazzo dei Normanni, si ritrova una testimonianza allegorica di S. Dario martire: un mosaico in cui il santo viene raffigurato in un tondo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

