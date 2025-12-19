Buon onomastico Dario oggi 19 dicembre | immagini di auguri da condividere sui social
Celebra oggi, 19 dicembre, il santo Dario, uno dei martiri di Nicea. In questa giornata speciale, condividi immagini di auguri sui social per rendere omaggio a questa ricorrenza e rendere il suo ricordo ancora più vivo tra amici e familiari.
Si festeggia oggi, 19 dicembre, San Dario, uno dei quattro martiri uccisi a Nicea, in Bitinia, nel IV secolo. Analoga sorte subirono Zosimo, Paolo e Secondo. Scarne le notizie sul martire che è venerato da tutte le chiese che ammettono il culto dei santi. Dal Martirologio Romano non emergono riscontri significativi sul percorso cristiano di Dario ma anche sulle sue origini e attività lavorativa. Nella cappella palatina di Palermo, situata all’interno del complesso architettonico di Palazzo dei Normanni, si ritrova una testimonianza allegorica di S. Dario martire: un mosaico in cui il santo viene raffigurato in un tondo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche: Buon onomastico Adelaide oggi 16 dicembre: immagini di auguri da condividere sui social
Leggi anche: Buon onomastico Laura, oggi 19 ottobre: video, gif e immagini di auguri da condividere
Oggi si festeggia Santa Lucia, auguri di buon onomastico: origini, martirio, culto e tradizione | IMMAGINI, VIDEO, FRASI - , a Siracusa, in Sicilia, durante l’Impero Romano sotto il governo dell’imperatore Diocleziano, noto per le sue violente persecuzioni co ... strettoweb.com
8 Dicembre 2025, buon onomastico Immacolata e Concetta: IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri sui social - Oggi, 8 Dicembre 2024, nella Festa dell’Immacolata Concezione, che notoriamente fa partire il periodo delle Feste di Natale, è doveroso fare gli auguri di buon onomastico a tutti coloro che si chiaman ... strettoweb.com
AUGURI SANT’ANNA, OGGI 26 LUGLIO 2025/ Tante frasi per un buon onomastico: “Una giornata speciale…” - Tra i santi più sentiti e celebrati dalla tradizione cattolica, sicuramente Sant’Anna occupa un posto in primissimo piano con l’onomastico che si celebra ogni anno proprio nella giornata di oggi – ... ilsussidiario.net
Buon onomastico vita mia ……. Questo mio pensiero va a te con il cuore Ti amo incondizionatamente figlia mia ! @rippa_jrr - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.