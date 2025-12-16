Buon onomastico Adelaide oggi 16 dicembre | immagini di auguri da condividere sui social

Oggi, 16 dicembre, si celebra San Adelaide di Borgogna, figura storica nota per il suo ruolo di regina e imperatrice. In occasione di questa ricorrenza, ecco immagini di auguri da condividere sui social per rendere omaggio a questa figura di rilievo.

Si festeggia oggi 16 dicembre S. Adelaide di Borgogna, per due volte regina consorte d’Italia e successivamente dei Franchi orientali prima di diventare Imperatrice consorte del Sacro Romano Impero dopo aver sposato Ottone I. Inoltre è stata reggente del Sacro Romano Impero, del regno di Germania e del regno d’Italia. Venerata come santa della Chiesa cattolica. S. Adelaide di Borgogna fu imperatrice del Sacro Romano Impero. Adelaide era una donna colta: parlava quattro lingue ed era molto istruita. E sercitò una grande influenza sulla politica imperiale, sia in Italia sia in Germani a. Quando Ottone III divenne maggiorenne, Adelaide si dedicò a opere di carità e promosse la fondazione di conventi. Notizieaudaci.it

Buon onomastico Adelaide - significato, immagini, musica

