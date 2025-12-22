Brooklyn Beckham blocca papà David e mamma Victoria su Instagram | Non vuole più parlare con i genitori né con i fratelli
Brooklyn Beckham chiude i rapporti con la famiglia. Il figlio ribelle di David e Victoria ha deciso di non seguire più i genitori su Instagram e la stessa sorte è toccata ai fratelli Cruz e Romeo. “Ha voluto far capire che per lui è finita” ha raccontato il tabloid inglese Daily Mail. Al gesto ha fatto seguito la risposta di Cruz Beckham. Il fratello ha accusato Brooklyn di aver agito all’improvviso e senza una reale motivazione: “I miei genitori si sono svegliati e hanno scoperto di essere stati bloccati, come è successo a me”. Non solo Brooklyn. Anche la moglie Nicola Peltz ha escluso dalla propria vita i Beckham. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: David e Victoria Beckham smettono di seguire il figlio Brooklyn su Instagram (e lui fa lo stesso): il nuovo capitolo della faida familiare
Leggi anche: A Natale siamo tutti più buoni, e chissà che non sia lo spirito delle feste a far riconciliare David e Victoria Beckham con il primogenito Brooklyn
Brooklyn Beckham blocca su Instagram i genitori David e Victoria e i fratelli - Brooklyn Beckham e sua moglie Nicola Peltz hanno deciso di bloccare su Instagram David e Victoria Beckham e i due figli Romeo e Cruz. msn.com
Brooklyn Beckham ai ferri corti con la famiglia: assente ai 50 anni di David - David e Victoria Beckham, una delle coppie più longeve e potenti del mondo dello spettacolo, hanno sempre mostrato con orgoglio sui social network la loro famiglia unita e affiatata. gazzetta.it
David e Victoria Beckham pronti a riconciliarsi con il figlio Brooklyn: «La sua assenza pesa sui giorni importanti» - L'assenza del figlio pesa molto sui suoi genitori, che a quanto pare sono pronti a fare il primo passo nei suoi confronti. corriere.it
Brooklyn Beckham addio alla famiglia: blocca su Instagram i genitori e i fratelli Romeo e Cruz - facebook.com facebook
David e Victoria Beckham, rottura totale con il figlio Brooklyn (anche sui social) x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.