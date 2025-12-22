Brooklyn Beckham chiude i rapporti con la famiglia. Il figlio ribelle di David e Victoria ha deciso di non seguire più i genitori su Instagram e la stessa sorte è toccata ai fratelli Cruz e Romeo. “Ha voluto far capire che per lui è finita” ha raccontato il tabloid inglese Daily Mail. Al gesto ha fatto seguito la risposta di Cruz Beckham. Il fratello ha accusato Brooklyn di aver agito all’improvviso e senza una reale motivazione: “I miei genitori si sono svegliati e hanno scoperto di essere stati bloccati, come è successo a me”. Non solo Brooklyn. Anche la moglie Nicola Peltz ha escluso dalla propria vita i Beckham. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Brooklyn Beckham blocca papà David e mamma Victoria su Instagram: “Non vuole più parlare con i genitori né con i fratelli”

Leggi anche: David e Victoria Beckham smettono di seguire il figlio Brooklyn su Instagram (e lui fa lo stesso): il nuovo capitolo della faida familiare

Leggi anche: A Natale siamo tutti più buoni, e chissà che non sia lo spirito delle feste a far riconciliare David e Victoria Beckham con il primogenito Brooklyn

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Brooklyn Beckham blocca su Instagram i genitori David e Victoria e i fratelli - Brooklyn Beckham e sua moglie Nicola Peltz hanno deciso di bloccare su Instagram David e Victoria Beckham e i due figli Romeo e Cruz. msn.com