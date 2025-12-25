Esce dal carcere il conducente del furgone che a settembre a Brivio travolse e uccise Giorgia Cagliani e Michela Marangon

Lecco, 25 dicembre 2025 – Deve rispondere di duplice omicidio stradale aggravato dalla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. A poco più di tre mesi di distanza da quella terribile notte – era il 20 settembre – in cui a Brivio persero la vita Giorgia Cagliani e Michela Marangon, travolte da un furgone Caddy mentre camminavano lungo la strada, il polacco Krzysztof Jan Lewandowski, 34 anni, che si trovava alla guida del mezzo, esce dal carcere e va agli arresti domiciliari in attesa di affrontare il processo. CARDINI LECCO BRIVIO E PADERNO D ADDA = GIORGIA CAGLIANI 21 ANNI INVESTITA E UCCISA ASSIEME AD UNA AMICA - MILENA MARANGON, 21 ANNI - DA UN CAMION - 21-9-2025 La decisione del gip . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Esce dal carcere il conducente del furgone che a settembre a Brivio travolse e uccise Giorgia Cagliani e Michela Marangon Leggi anche: Con il carro attrezzi investì e uccise Milena e Giorgia: dopo tre mesi esce dal carcere e viene mandato ai domiciliari. Contraria la Procura Leggi anche: Salò, richiesto il natante che travolse e uccise due turisti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Esce dal carcere dopo la condanna per furto e spaccio, tunisino 44enne espulso dall'Italia. Esce dal carcere il conducente del furgone che a settembre a Brivio travolse e uccise Giorgia Cagliani e Michela Marangon - Accolta la richiesta dei domiciliari avanzata dagli avvocati di Krzysztof Jan Lewandowski, ma gli dovrà essere applicato il bracciale elettronico in attesa del processo che prenderà il via a febbraio ... ilgiorno.it

