Esce dal carcere il conducente del furgone che a settembre a Brivio travolse e uccise Giorgia Cagliani e Michela Marangon

Lecco, 25 dicembre 2025 –  Deve rispondere di duplice omicidio stradale aggravato dalla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. A poco più di tre mesi di distanza da quella terribile notte – era il 20 settembre – in cui a Brivio persero la vita Giorgia Cagliani e Michela Marangon, travolte da un furgone Caddy mentre camminavano lungo la strada, il polacco Krzysztof Jan Lewandowski, 34 anni, che si trovava alla guida del mezzo, esce dal carcere e va agli arresti domiciliari in attesa di affrontare il processo.   CARDINI LECCO BRIVIO E PADERNO D ADDA = GIORGIA CAGLIANI 21 ANNI INVESTITA E UCCISA ASSIEME AD UNA AMICA - MILENA MARANGON, 21 ANNI - DA UN CAMION - 21-9-2025 La decisione del gip . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

