Brian De Palma torna alla regia a 85 anni | primi dettagli sul suo thriller true crime

Brian De Palma, all'età di 85 anni, torna alla regia con un nuovo thriller true crime. Il film si concentrerà su due omicidi reali e sarà ambientato in Portogallo, dove le riprese sono previste per la prossima estate. Questo progetto segna un ritorno alle atmosfere intense e alle trame investigative tipiche del regista, noto per opere come Omicidio a luci rosse.

Affonderà le radici in due veri omicidi il nuovo giallo thriller del regista di Omicidio a luci rosse, che verrà girato in Portogallo la prossima estate. Visti i suoi problemi di salute, Brian De Palma sembrava aver appeso la telecamera al chiodo. Ma adesso arriva la notizia di un nuovo film, annunciato già da tempo e finalmente in fase si sviluppo. Secondo quanto anticipato il nuovo thriller, un giallo ispirato a due omicidi realmente accaduti, entrerà in lavorazione la prossima estate in Portogallo, come rivela The Film Stage. Annunciato inizialmente nel 2018, Sweet Vengeance affonda la radici in veri fatti di cronaca, come ha confermato De Palma: "Mi interessa come raccontano la storia dei crimini, quindi lo farò come lo fanno in televisione.

Brian De Palma torna alla regia a 85 anni: primi dettagli sul suo thriller true crime - Affonderà le radici in due veri omicidi il nuovo giallo thriller del regista di Omicidio a luci rosse, che verrà girato in Portogallo la prossima estate. movieplayer.it

Brian De Palma, il titolo del nuovo film e l’inizio delle riprese - Per chi temeva si fosse ritirato e per quanti si aspettavano un suo ritorno dopo gli ultimi Passion (del 2012) e Domino (nel 2019), sarà una buona notizia ... ciakmagazine.it

