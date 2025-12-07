persone scomparse 2 il thriller true crime di netflix che sfida stranger things con oltre 5 milioni di visualizzazioni

analisi della seconda stagione di “Missing: Persone Scomparse” su Netflix. Una delle serie true crime di maggior successo della piattaforma Netflix, “Missing: Persone Scomparse”, ha appena rilasciato la sua seconda stagione. Anche se il contenuto si inserisce in un panorama dominato da grandi titoli come Stranger Things, questa nuova stagione ha registrato risultati sorprendenti, superando le 5 milioni di visualizzazioni. Un dato che dimostra la crescente attenzione verso i casi reali di scomparse e l’interesse verso un approccio narrativo che mixa realismo e ricostruzioni sceneggiate. trama e formato: un ibrido tra reality e ricostruzioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

