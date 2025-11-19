Miglior thriller true crime su Netflix da non perdere questa settimana

una serie di true crime che sta conquistando il pubblico internazionale. Nel panorama delle produzioni Netflix di questo periodo, si distingue un nuovo prodotto che, pur non trovandosi nelle prime posizioni della classifica italiana, sta attirando notevole attenzione a livello globale. Questo nuovo format, composto da sei episodi, rappresenta un esempio di come il genere true crime continui a essere tra i più apprezzati dagli spettatori. La serie, che ha riscosso grande successo in un paese specifico, potrebbe presto diffondersi anche al di fuori dei confini nazionali grazie alla sua trama avvincente e al suo stile coinvolgente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Miglior thriller true crime su Netflix da non perdere questa settimana

