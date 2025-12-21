Fucilate nella piazza della movida a Palermo ferita una donna L' aggressore fugge in auto e investe due pedoni
Far West nel cuore della movida di Palermo. Una donna di 33 anni è stata ferita da colpi di fucile alla spalla esplosi la notte scorsa in piazza Nascè.
Donna ferita con una fucilata a Palermo: «Non era lei l'obiettivo». L'aggressore in fuga, l'orrore nella zona della movida - Una donna di 33 anni, Valentina Peonio, è stata ferita da un colpo di fucile sparato a Palermo nella notte tra sabato 20 e domenica 21 dicembre: soccorsa sul posto, è ... leggo.it
Palermo, colpi di fucile nella piazza della movida: ferita una giovane di 33 anni, è grave - E' successo stanotte intorno alle 2 e 30 in piazza Nasce', a pochi passi da una delle strade della movida palermitana, in pieno centr ... affaritaliani.it
Palermo, sparatoria nella piazza della movida: ferita una donna di 33 anni - Una donna di 33 anni è stata ferita alla spalla da colpi di fucile esplosi intorno alle 2:30 di notte di domenica mentre stava bevendo un drink nei pressi di piazza Francesco Nascè, uno dei luoghi del ... ilfattoquotidiano.it
