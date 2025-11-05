Un uomo a bordo di un’auto ha investito diverse persone sull’isola d’Oléron, sulla costa atlantica della Francia. La procura de La Rochelle ha riferito che il presponsabile, che secondo la stampa locale sarebbe un 35enne, è stato arrestato e al momento del fermo ha gridato ‘Allah Akbar’. La procura aggiunge che l’arresto è stato complicato ed è stato usato un Taser. Secondo Bfmtv, dopo la folle corsa l’uomo ha fermato il suo veicolo e ha tentato di dargli fuoco. Nel video i rilievi della scientifica sulla vettura parzialmente carbonizzata nei pressi di Saint-Pierre d’Oléron. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, investe pedoni sull'isola d'Oléron: le immagini dell'auto bruciata