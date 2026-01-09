Brescia coniugi trovati morti in casa | ipotesi esalazioni di monossido

A Campagna di Lonato del Garda, Brescia, sono state trovate senza vita due persone di nazionalità tedesca in un'abitazione. Le autorità ipotizzano un episodio collegato a un'intossicazione da monossido di carbonio. Le indagini sono in corso per chiarire le cause del decesso e valutare eventuali responsabilità.

