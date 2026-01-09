Coniugi trovati morti in casa ipotesi esalazioni di monossido
Nella zona di Campagna di Lonato del Garda, sono state trovate senza vita due persone di nazionalità tedesca all’interno di un’abitazione. Le autorità ipotizzano che la causa possa essere legata a un'intossicazione da monossido di carbonio. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze del tragico episodio.
Le due vittime, di nazionalità tedesca, sono state rinvenute in un'abitazione di Campagna di Lonato del Garda. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
