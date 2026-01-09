Brescia Calcio guai senza fine | la Procura chiede il fallimento Ma Cellino lotta contro il tempo per risanare

La Procura di Brescia ha richiesto il fallimento del Brescia Calcio, confermando una situazione critica per il club. La procedura si unisce alle iniziative di liquidazione giudiziale avviate da alcuni creditori, mentre la società, guidata da Cellino, tenta di trovare soluzioni per risanare le proprie finanze e evitare il tracollo. La situazione rimane delicata e in evoluzione.

Brescia, 9 gennaio 2026 – Era una notizia nell’aria da molti mesi, ma ora è arrivata la conferma. La Procura di Brescia ha chiesto il fallimento del Brescia Calcio, unendosi così all'istanza di liquidazione giudiziale presentata da uno dei creditori del club. La richiesta giunge proprio nei giorni in cui l'ex presidente del club, Massimo Cellino, tenta di ottenere dal tribunale le misure protettive utili ad avviare un piano di risanamento ed evitare il crac. L'udienza sulle misure protettive, avviata davanti al giudice, garantirebbe per 120 giorni uno scudo contro le azioni dei creditori. Tuttavia, secondo il parere dell'esperto nominato dalla Camera di Commercio, il piano risulta al momento "non ragionevolmente perseguibile" senza tali tutele. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia Calcio, guai senza fine: la Procura chiede il fallimento. Ma Cellino lotta contro il tempo per risanare Leggi anche: Rimini calcio ai titoli di coda. La Procura ‘fischia’ la fine e chiede il fallimento Leggi anche: Il calcio chiede aiuto alla Commissione Europea nella lotta contro la pirateria Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. I Forestali sequestrano reti, trappole, anellini. Nei guai un 79enne; Tre giovani nei guai per una serie di estorsioni a un coetaneo; Investimenti truffa: nei guai un finto broker. Nuovo anno, stessa passione Buon 2026 dal Brescia Calcio Femminile Continua a seguirci per tutti gli aggiornamenti -> www.bresciacalciofemminile.it Diventa il tuo sogno - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.