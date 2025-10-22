Il calcio chiede aiuto alla Commissione Europea nella lotta contro la pirateria
La Lega Calcio Serie A, la Premier League e La Liga tra i firmatari della lettera indirizzata all’executive vice-president Virkkunen e al Commissioner Micallef per esprimere forte preoccupazione circa l'impatto che lo streaming illegale di contenuti live ha sui ricavi del mondo del pallone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Nottingham Forest comunica l'esonero di Ange Postecoglou; Enzo Maresca chiede maggiore attenzione ai suoi per evitare le espulsioni ingenue https://www.ukcalcio.com/2025/10/premier-league-il-nottingham-forest-esonera-postecoglou-e-si-chiude-nel-sil - facebook.com Vai su Facebook
Calcio: Dazn scrive a utenti 'pezzotto' e chiede risarcimento 500 euro La pay-tv ha inviato una lettera ai tifosi che hanno visto le partite in modo illegale - X Vai su X
Il calcio chiede aiuto alla Commissione Europea nella lotta contro la pirateria - La Lega Calcio Serie A, la Premier League e La Liga tra i firmatari della lettera indirizzata all’executive vice- Scrive msn.com