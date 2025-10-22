La Lega Calcio Serie A, la Premier League e La Liga tra i firmatari della lettera indirizzata all’executive vice-president Virkkunen e al Commissioner Micallef per esprimere forte preoccupazione circa l'impatto che lo streaming illegale di contenuti live ha sui ricavi del mondo del pallone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il calcio chiede aiuto alla Commissione Europea nella lotta contro la pirateria