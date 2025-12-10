Rimini calcio ai titoli di coda La Procura ‘fischia’ la fine e chiede il fallimento
Il destino del Rimini calcio si avvicina a una conclusione drammatica, con la Procura che ha richiesto il fallimento della società. Dopo anni di difficoltà e crisi, la situazione si fa ormai insostenibile, segnando un capitolo finale nella storia di uno dei club più amati della città.
Rimini, 10 dicembre 2025 – La storia recente del Rimini calcio somiglia a un lento precipitare, un percorso iniziato molti anni fa e che oggi raggiunge uno dei suoi punti più critici. La Procura di Rimini ha depositato, ad inizio dicembre, un’istanza di fallimento, aprendo una nuova fase nella vicenda societaria biancorossa. Il 16 dicembre il Tribunale esaminerà la richiesta nell’udienza che fa seguito alla messa in liquidazione deliberata dai soci a metà novembre e l’esclusione dal campionato di serie C. La situazione economica e il ruolo della Procura. Sotto la lente di ingrandimento c’è la situazione economica della società biancorossa che, com’è noto, risulta compromessa da tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
