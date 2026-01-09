BoscoNavigli a giudizio per lottizzazione abusiva e abusi edilizi l’archistar Stefano Boeri e gli ex dirigenti comunali Oggioni e Viaroli

Il processo inizia il 16 marzo, coinvolgendo Stefano Boeri, ex dirigenti comunali e altri professionisti, per presunti abusi edilizi nell’ambito del progetto BoscoNavigli a Milano. L’inchiesta riguarda lottizzazioni e irregolarità edilizie legate al complesso immobiliare di lusso situato in zona Scalo San Cristoforo, nel quadro di un procedimento giudiziario che mira a fare luce sulle presunte irregolarità urbanistiche.

Inizierà il prossimo 16 marzo il processo che vede imputati sette tra costruttori, funzionari del Comune di Milano e architetti, tra i quali l’archistar Stefano Boeri, per abusi edilizi nella costruzione del BoscoNavigli, il progetto immobiliare di lusso di Scalo San Cristoforo a Milano, finito coinvolto nelle inchieste sull’urbanistica della Procura. Oltre a Boeri, a processo anche Oggioni e Viaroli. Il rinvio a giudizio è arrivato ieri dopo due ore di discussione davanti alla giudice Giovanna Taricco. Oltre all’attuale presidente della Triennale, andranno alla sbarra anche l’ex direttore dello Sportello unico edilizia, Giovanni Oggioni (già arrestato per corruzione in un filone della maxi indagine sull’urbanistica) e il dirigente del Comune di Milano, Andrea Viaroli. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

