Bologna processo Amato | ergastolo confermato in appello

A Bologna, in merito al processo Amato, la Corte d'appello ha confermato la condanna all'ergastolo. La Procura generale aveva richiesto la conferma della sentenza di primo grado, e ora si attende la redazione delle motivazioni che avverrà entro 90 giorni. L'esito rappresenta l'ultimo passaggio giudiziario in questa vicenda, le cui implicazioni saranno approfondite nei dettagli nelle prossime settimane.

