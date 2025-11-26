Omicidio Willy | confermato l’ergastolo per Marco Bianchi nuovo processo d’appello per il fratello Gabriele
Punto e a capo. La Cassazione chiude un capitolo e ne apre un altro nel processo di Willy Monteiro Duarte. La Suprema Corte ha infatti reso definitiva la condanna all’ergastolo per Marco Bianchi, mente ha disposto la celebrazione di un nuovo giudizio d’appello, il terzo, per il fratello Gabriele, limitatamente all’esame delle attenuanti generiche. Tale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
