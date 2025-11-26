Omicidio Willy | confermato l’ergastolo per Marco Bianchi nuovo processo d’appello per il fratello Gabriele

Ildifforme.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Punto e a capo. La Cassazione chiude un capitolo e ne apre un altro nel processo di Willy Monteiro Duarte. La Suprema Corte ha infatti reso definitiva la condanna all’ergastolo per Marco Bianchi, mente ha disposto la celebrazione di un nuovo giudizio d’appello, il terzo, per il fratello Gabriele, limitatamente all’esame delle attenuanti generiche. Tale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

omicidio willy confermato l8217ergastolo per marco bianchi nuovo processo d8217appello per il fratello gabriele

© Ildifforme.it - Omicidio Willy: confermato l’ergastolo per Marco Bianchi, nuovo processo d’appello per il fratello Gabriele

Approfondisci con queste news

omicidio willy confermato l8217ergastoloOmicidio Willy Duarte, chiesto in Cassazione nuovo processo per Gabriele Bianchi: “No alle attenuanti” - Il procuratore generale di Cassazione ha chiesto un nuovo processo per cancellare le attenuanti generiche a Gabriele Bianchi, condannato a 28 anni di carcere ... Si legge su fanpage.it

omicidio willy confermato l8217ergastoloWilly: pg, nuovo appello per G. Bianchi per escludere attenuanti - Il procuratore generale di Cassazione, nell'ambito del procedimento per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ha chiesto la conferma dell'ergastolo per Marco Bianchi e la celebrazione di un nuovo appel ... Secondo ansa.it

omicidio willy confermato l8217ergastoloOmicidio Willy, definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi. Nuovo appello per Gabriele per escludere le attenuanti - Accolto il ricorso del procuratore generale: il maggiore dei due fratelli sta scontando 28 anni e chiedeva uno sconto di pena ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Willy Confermato L8217ergastolo