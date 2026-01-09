Bayern Monaco-Wolfsburg domenica 11 gennaio 2026 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Bavaresi vittoriosi concedendo comunque un gol agli avversari

Domenica 11 gennaio 2026 alle 17:30 si affrontano Bayern Monaco e Wolfsburg nel sedicesimo turno di Bundesliga. La partita vedrà le formazioni ufficiali, con analisi delle quote e dei pronostici. I bavaresi, guidati da Kompany, hanno ottenuto recenti vittorie concedendo comunque un gol agli avversari, in un incontro che promette equilibrio e attenzione tattica.

Si chiude il sedicesimo turno di Bundesliga con il Bayern Monaco di Kompany impegnato in casa contro il Wolfsburg di Bauer. Bavaresi inarrestabili e che hanno già scavato il solco con un vantaggio di 9 punti sul Borussia Dortmund secondo in classifica. Sono solo 2 i pareggi in 15 gare, con miglior attacco e miglior difesa del torneo, un dominio praticamente incontrastato.

Bayern Monaco – Wolfsburg: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it

Bundesliga 2025-2026: Bayern Monaco-Wolfsburg, le probabili formazioni - 30 di sabato il Bayern Monaco affronterà in casa il Wolfsburg nella sfida valida per il sedicesimo turno di Bundesliga. sportal.it

