Bayern Monaco-Wolfsburg domenica 11 gennaio 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici Bavaresi vittoriosi concedendo comunque un gol agli avversari

Il match tra Bayern Monaco e Wolfsburg, in programma domenica 11 gennaio 2026 alle 17:30, chiude il sedicesimo turno di Bundesliga. Analizziamo le formazioni, le quote e i pronostici, evidenziando la recente tendenza dei bavaresi, che hanno ottenuto vittorie senza rinunciare a subire un gol. Un confronto importante tra due squadre con obiettivi diversi in questa fase della stagione.

Si chiude il sedicesimo turno di Bundesliga con il Bayern Monaco di Kompany impegnato in casa contro il Wolfsburg di Bauer. Bavaresi inarrestabili e che hanno già scavato il solco con un vantaggio di 9 punti sul Borussia Dortmund secondo in classifica. Sono solo 2 i pareggi in 15 gare, con miglior attacco e miglior difesa del torneo, un dominio praticamente incontrastato.

