Basket i talenti della Next Gen salutano Rimini | regnano Olimpia Milano e Virtus Bologna

La seconda edizione della Rimini Basket Week si è conclusa giovedì 8 gennaio, segnando la fine della settimana dedicata ai giovani talenti del basket. Durante l’evento, Olimpia Milano e Virtus Bologna si sono distinti, confermando il loro ruolo di protagonisti nel panorama giovanile. La manifestazione, iniziata lo scorso sabato, ha rappresentato un’occasione importante per il confronto e lo sviluppo dei giovani atleti italiani.

Sirena finale sulla seconda edizione della Rimini Basket Week. La kermesse romagnola, partita lo scorso sabato, si è chiusa giovedì (8 gennaio) con la settima ed ultima giornata di Ibsa NextGen Cup. Il turno conclusivo della fase a gironi della competizione under 19 ha definito le ultime.

