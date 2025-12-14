Basket | 200 volte Olimpia Milano-Virtus Bologna in Serie A

Oggi si celebra un traguardo importante nel basket italiano: la sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna raggiunge le 200 tappe in Serie A. Un confronto che da anni rappresenta uno dei momenti più attesi e simbolici del campionato, sottolineando la lunga e ricca storia di questa rivalità tra le due squadre.

A suo modo, quella di oggi è una giornata storica per il basket italiano. La sfida più classica e titolata, quella tra Olimpia Milano e Virtus Bologna (o tra EA7 Emporio Armani e Olidata, secondo la questione sponsor), arriva a toccare quota 200 appuntamenti in Serie A. Il numero sarebbe un po’ più ampio contando altre competizioni (Coppa Italia, Supercoppa ed Eurolega nelle sue denominazioni), ma da 200 a 222 il passo rimane abbastanza breve. E, ad ogni modo, prendendo il computo del campionato Milano ha vinto 113 precedenti contro 86 fino a questo momento, in particolare portandone a casa 75 tra le varie mura amiche nella storia. Oasport.it

LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 96-89, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Brooks e LeDay illuminano la notte del Forum - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito. oasport.it

Emergenza Olimpia con la Virtus, Poeta: «Gettare ancora il cuore oltre le assenze» - È la partita di campionato numero 200 tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, le due società dalla tradizione più continua della Serie A, capaci di collezionare insieme 48 ... pianetabasket.com

La sera delle prime volte... La prima in casa...La prima del nuovo corso! Battuta una coriacea Taurus Basket Jesi e torna la festa al Palas! La cronaca del match https://www.psebasket.it/la-prima-al-cardiopalma-battuta-jesi-e-il-palas-puo-festeggiare/ #P - facebook.com facebook