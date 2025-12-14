Basket | 200 volte Olimpia Milano-Virtus Bologna in Serie A

Oggi si celebra un traguardo importante nel basket italiano: la sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna raggiunge le 200 tappe in Serie A. Un confronto che da anni rappresenta uno dei momenti più attesi e simbolici del campionato, sottolineando la lunga e ricca storia di questa rivalità tra le due squadre.

A suo modo, quella di oggi è una giornata storica per il basket italiano. La sfida più classica e titolata, quella tra Olimpia Milano e Virtus Bologna (o tra EA7 Emporio Armani e Olidata, secondo la questione sponsor), arriva a toccare quota 200 appuntamenti in Serie A. Il numero sarebbe un po’ più ampio contando altre competizioni (Coppa Italia, Supercoppa ed Eurolega nelle sue denominazioni), ma da 200 a 222 il passo rimane abbastanza breve. E, ad ogni modo, prendendo il computo del campionato Milano ha vinto 113 precedenti contro 86 fino a questo momento, in particolare portandone a casa 75 tra le varie mura amiche nella storia. Oasport.it

