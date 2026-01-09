LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 87-74 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | altra vittoria meneghina Brooks soprannaturale!

Segui la diretta della partita tra Olimpia Milano e Anadolu Efes, valida per l'Eurolega 2026. L'incontro si è concluso con la vittoria dei meneghini, che consolidano la loro posizione in classifica. Qui troverai aggiornamenti in tempo reale su risultato, momenti salienti e analisi dell'incontro. Restate con noi per tutte le novità sulla stagione europea di basket.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE della partita tra Olimpia Milano e Anadolu Efes che rilancia ancor di più i biancorossi verso la post-season dopo la vittoria in casa del Panathinaikos. Un saluto sportivo! 22:31 Milano che supera Bologna e si issa a 11 vittoria e 10 sconfitte. Al momento i meneghini sono undicesimi, ricordando che dalla decima posizione si giocano i play-in. 22:30 MVP ovviamente Armoni Brooks che con i suoi 31 punti conditi da 7 triple segnate ha illuminato la via a milano nel secondo tempo. Clamorosa prova difensiva dei meneghini nel 3° periodo e anche nel 4°, visto che in totale l’Efes ha segnato appena 25 punti nella seconda parte del match. 🔗 Leggi su Oasport.it

