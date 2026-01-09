Bartesaghi ovvero l’anomalia italiana | un 2005 che spedisce in panchina uno straniero costato 20 milioni Estupiñan

Da ilnapolista.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bartesaghi rappresenta un esempio singolare nel calcio italiano: un giovane classe 2005, già protagonista in Serie A con il Milan, che si afferma al posto di un esperto straniero da 20 milioni di euro. Questa scelta, insolita nel panorama nazionale, solleva interrogativi sulle dinamiche di formazione e investimento nel calcio italiano, evidenziando una possibile evoluzione delle strategie di valorizzazione dei talenti giovani.

Davide Bartesaghi è probabilmente la rivelazione del Milan di Allegri. O la rivoluzione? Perché un classe 2005 al primo anno in Serie A che mette in panchina un classe 1998 che ha militato al Villarreal e al Brighton giocando anche il Mondiale in Qatar con l’Ecuador, è un’anomalia in Italia. Pervis Estupiñan è arrivato in rossonero quest’estate, proprio dalla Premier League, per circa 20 milioni. Ha iniziato a perdere il posto da titolare nelle prime settimane di stagione, complici diverse prestazioni negative, che hanno favorito l’ascesa di Bartesaghi, finora un titolare inamovibile con 16 presenze, 2 gol e un assist. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

bartesaghi ovvero l8217anomalia italiana un 2005 che spedisce in panchina uno straniero costato 20 milioni estupi241an

© Ilnapolista.it - Bartesaghi, ovvero l’anomalia italiana: un 2005 che spedisce in panchina uno straniero costato 20 milioni (Estupiñan)

Leggi anche: Bartesaghi, ovvero l’anomalia italiana che un 2005 possa panchinare un ’98 (Estupiñan) con esperienza internazionale

Leggi anche: Milan, Bartesaghi si prende la fascia: che fare con Estupinan?

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Bartesaghi, ovvero l’anomalia italiana che un 2005 possa panchinare un ’98 (Estupiñan) con esperienza internazionale - Davide Bartesaghi è riuscito ad imporsi nel Milan di Allegri, panchinando Pervis Estupiñan, nonostante sia alla sua prima stagione in Serie A. ilnapolista.it

Bartesaghi: "Blocco Milan ci aiuta nell'Italia U19, Camarda formidabile. Il mio idolo? Theo" - Davide Bartesaghi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così in vista della semifinale odierna dell'Italia U19 contro la Spagna all'Europeo di categoria: "L’Italia è concentrata sul ... tuttomercatoweb.com

Bartesaghi: "Spero di diventare una bandiera del Milan. Scudetto? E' uno dei nostri obiettivi" - Il terzino classe 2005 dell'Italia Under 21 è stato schierato ancora titolare dal tecnico livornese in occasione della ... calciomercato.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.