Bartesaghi ovvero l’anomalia italiana | un 2005 che spedisce in panchina uno straniero costato 20 milioni Estupiñan

Bartesaghi rappresenta un esempio singolare nel calcio italiano: un giovane classe 2005, già protagonista in Serie A con il Milan, che si afferma al posto di un esperto straniero da 20 milioni di euro. Questa scelta, insolita nel panorama nazionale, solleva interrogativi sulle dinamiche di formazione e investimento nel calcio italiano, evidenziando una possibile evoluzione delle strategie di valorizzazione dei talenti giovani.

Davide Bartesaghi è probabilmente la rivelazione del Milan di Allegri. O la rivoluzione? Perché un classe 2005 al primo anno in Serie A che mette in panchina un classe 1998 che ha militato al Villarreal e al Brighton giocando anche il Mondiale in Qatar con l’Ecuador, è un’anomalia in Italia. Pervis Estupiñan è arrivato in rossonero quest’estate, proprio dalla Premier League, per circa 20 milioni. Ha iniziato a perdere il posto da titolare nelle prime settimane di stagione, complici diverse prestazioni negative, che hanno favorito l’ascesa di Bartesaghi, finora un titolare inamovibile con 16 presenze, 2 gol e un assist. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

