Davide Bartesaghi, classe 2005, si distingue nel calcio italiano per la sua presenza nel Milan di Allegri, dove si alterna in panchina con un giocatore esperto come Estupiñán, classe 1998. Questa scelta, insolita in Italia, riflette un cambio di prospettiva sulla valorizzazione dei giovani talenti e le strategie di formazione delle squadre di alto livello nel calcio moderno.

Davide Bartesaghi è probabilmente la rivelazione del Milan di Allegri. O la rivoluzione? Perché un classe 2005 al primo anno in Serie A che mette in panchina un classe 1998 che ha militato al Villarreal e al Brighton giocando anche il Mondiale in Qatar con l’Ecuador, è un’anomalia in Italia. Pervis Estupiñan è arrivato in rossonero quest’estate, proprio dalla Premier League, per circa 20 milioni. Ha iniziato a perdere il posto da titolare nelle prime settimane di stagione, complici diverse prestazioni negative, che hanno favorito l’ascesa di Bartesaghi, finora un titolare inamovibile con 16 presenze, 2 gol e un assist. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bartesaghi, ovvero l’anomalia italiana che un 2005 possa panchinare un ’98 (Estupiñan) con esperienza internazionale

Bartesaghi: "Blocco Milan ci aiuta nell'Italia U19, Camarda formidabile. Il mio idolo? Theo" - Davide Bartesaghi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così in vista della semifinale odierna dell'Italia U19 contro la Spagna all'Europeo di categoria: "L’Italia è concentrata sul ... tuttomercatoweb.com

Bartesaghi: "Spero di diventare una bandiera del Milan. Scudetto? E' uno dei nostri obiettivi" - Il terzino classe 2005 dell'Italia Under 21 è stato schierato ancora titolare dal tecnico livornese in occasione della ... calciomercato.com

Chapeau ad Allegri, può segnare una rivoluzione nel calcio italiano. Il Milan ha pagato Estupiñan circa 20 milioni, Bartesaghi è cresciuto in casa ed è alla sua prima stagione in A. - facebook.com facebook